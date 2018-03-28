Aliağa'da termik santrale karşı ortak tepki

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Aliağa ilçesindeki termik santralin, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu belgesinin mahkeme tarafından iptal edilmesine rağmen faaliyetini sürdürmesine, çevrecilerden ve sivil toplum kuruluşlarından ortak tepki geldi. İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan yaptığı açıklamada, \"Aliağa\'nın ve bölgenin hukuka aykırı bir şekilde daha fazla kirletilmemesi için, termik santralin faaliyetinin derhal durdurulması için İzmir Valiliği\'ni göreve çağırıyoruz\" dedi.

Aliağa\'daki termik santralin, ÇED olumlu belgesi 2016 yılının Aralık ayında iptal edildi. Mahkeme kararına rağmen santralin faaliyetinin sürmesine ortak tepki gösterildi. Çevreciler ve bazı sivil toplum kuruluşları adına ortak açıklamayı İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan yaptı. Aliağa\'nın ve bölgenin hukuka aykırı bir şekilde daha fazla kirletilmemesi için termik santralin faaliyetinin derhal durdurulması için İzmir Valiliği\'ni göreve çağırdıklarını belirten Aydın Özcan, \"Santralin İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nden aldığı bir iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yoktur, bunun yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen izinlerle faaliyetini sürdürmektedir\" dedi.

Davanın hukuki süreci hakkında da açıklamalarda bulunan Aydın Özcan, \"Bilirkişi raporu, bölgede yer alan mevcut tesislerin üstüne, ekosistem, bölgede yaşayan nüfus ve sağlık etkileşimleri veya neden sonuç ilişkisi ortaya konulup, bütüncül değerlendirme ve planlama yapılmadan, yeni kirletici tesislere izin verilmesinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırılık taşıyacağı uyarısı yapmaktadır. Rapor bu haliyle, bir yandan örnek alınıp tahlil yapılması isteminin yerine getirilmemesindeki eksikliği tespit etmektedir. Diğer yandan, yer seçimi, kümülatif etki, kültür ve tabiat varlıkları yönünden daha önce mahkemece iptal edilen ÇED raporunun tekrar edilmek suretiyle mahkeme kararının arkasından dolanıldığını bilimsel olarak kanıtlamaktadır. Yeter artık; Aliağa\'daki hukuksuz çalışan termik santrali kapatın\" diye konuştu.



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