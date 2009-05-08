Aliağa'da santrale karşı 2 bin 500 imza

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) tarafından, İzmir'in Aliağa İlçesi'nde, Enka şirketi tarafından kurulmak istenen termik santrale karşı toplanan 2 bin 500 imza, Çevre ve Orman Bakanlığı'na gönderildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da imza attığı dikkati çekti.



EGEÇEP üyeleri TÜYAP Kitap Fuarı sırasında toplanan 2 bin 500'e yakın imzayı Çevre ve Orman Bakanlığı'na göndermek üzere Konak Postanesi önünde toplandı. Geçen yıl düzenlenen kitap fuarında da imza kampanyası düzenlediklerini ve 4 binin üzerinde imza topladıklarını anlatan EGEÇEP Dönem Sözcüsü Berrin Esin Kaya, ``Bu yıl da imza toplayarak Aliağa'ya yapılacak termik santrale karşı durmakta kararlı olduğumuzu anlatmak istedik. Aralarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da bulunduğu 2 bin 500'ün üzerinde İzmirli, termik santral istemediğine dair imzasını attı. Bu imzaları Çevre ve Orman Bakanlığı ile termik santrale izin verecek kuruluşlara göndereceğiz'' diye konuştu.



Aliağa'ya yapılmak istenilen termik santrale karşı İzmirliler'in karşı durduklarını hatırlatan Kaya şöyle devam etti:



"Çevresindeki sanayi tesisleri nedeniyle yaşanmaz hale gelen Aliağa, uygulanmak istenilen termik santral projesi ile daha büyük bir çevresel felaketle karşı karşıya kalma tehtidi altındadır. Tehdit sadece Aliağa için değil, İzmir ve Kuzey Ege kıyıları da bu tehditten nasibini alacaktır. Bölgenin tarımı, ormancılığı, turizmi, insanları ve diğer canlılar gözden çıkarıldı mı ki, santral her türlü yasaya ve bilirkişi raporlarına aykırı bir biçimde yıllar sonra yeniden gündeme getirilmektedir. Bölgenin temiz kalması ve çocuklarımızın geleceği için bu termik santralden bir an önce vazgeçilmelidir.''



Açıklamanın ardından imzalar postaya verildi.