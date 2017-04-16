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Yaşam

Aliağa'da otomobil takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Aliağa'da meydana gelen kazada Celal Şimşek yaşamını yitirdi

16 Nisan 2017 02:00

İzmir’in Aliağa ilçesinde Çanakkale-İzmir yolunda, Bergama’dan İzmir istikametine giden Celal Şimşek idaresindeki otomobil, Derebeton Kavşağı’nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak su kanalına devrildi. Celal Şimşek yaşamını yitirdi.

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir otomobilin takla atarak su kanalına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale-İzmir yolunda, Bergama’dan İzmir istikametine giden Celal Şimşek (58) idaresindeki 35 MNL 97 plakalı otomobil, Derebeton Kavşağı’nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak su kanalına devrildi. Kazada sürücü Celal Şimşek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen 110 itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Celal Şimşek’in naaşını aracı parçaladıktan sonra çıkarabildi. Yapılan incelemenin ardından sürücünün cesedi otopsi için Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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