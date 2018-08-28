Aliağa'da ölü caretta caretta bulundu

İzmir'in Aliağa sahilinde nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan ölü caretta caretta bulundu.

Yeni Şakran Mahallesi Beşevler mevkisinde Mustafa Şahin isimli vatandaş denizde hareketsiz halde duran caretta caretta deniz kaplumbağası gördü. Yaklaşık 80 santimetre boyundaki deniz kaplumbağasını kıyıya taşıyan Şahin, daha sonra yetkililere haber verdi.

Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, yaptığı incelemede vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan deniz kaplumbağasının uzun süre önce öldüğünü belirledi.

Sahilden alınan caretta caretta daha sonra uygun bir yere götürülerek gömüldü.

Kaplumbağayı bulan Şahin, "Bahçemizden denize doğru baktığımda denizde hareketsiz bir cismin olduğunu fark ettim. Yanına kadar gittiğimde ölü bir kaplumbağa olduğunu gördüm. Denizde kokuşup kokusu yayılmasın diye kenara kadar çektim. Daha sonra da Aliağa Belediyesini arayarak veterinerliğe haber verdim." dedi.

Yeni Şakran Mahallesi Muhtarı Metin Yıldız, bölgede zaman zaman caretta carettaların ölüsüne rastladıklarını söyledi.