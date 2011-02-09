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Spor

ALİAĞA PETKİM'E NBA KARİYERLİ OYUN KURUCU ALİAĞA (A.A)

09 Şubat 2011 23:14

-ALİAĞA PETKİM'E NBA KARİYERLİ OYUN KURUCU ALİAĞA (A.A) - 09.02.2011 - Beko Basketbol Ligi ekiplerinden Aliağa Petkim'in NBA kariyerli oyun kurucu Damon Jones ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Aliağa Petkim Genel Menajeri Birtan Saka, prensipte anlaştıkları NBA kariyerli oyun kurucu Damon Jones'un Türkiye'ye geldiğini, Jones'un yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacağını söyledi. 36 yaşındaki Damon Jones, 11 sene mücadele ettiği NBA'de 657 maçta 6,6 sayı, 1,6 ribaund ve 2,7 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Jones en son Porto Riko Ligi'nde Piratas de Quebradillas takımında forma giydi.

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