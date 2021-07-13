Aliağa'da iş cinayeti; gemi sökümü sırasındaki patlamada, 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, sökümü yapılan yolcu gemisinde yaşanan patlama sonucu o sırada gemide çalışan Yılmaz Demir hayatını kaybetti, Oğuz Taşkın ağır yaralandı.

İş cinayeti, Aliağa ilçesi Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri'nde dün yaşandı. Bir firmada sökümü yapılan yolcu gemisinde, iddialara göre, gaz sıkışması sonucu bir patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sonucunda yaralanan ve yolcu gemisinde çalışan işçi Oğuz Taşkın, gemi sökümleri çalışanları tarafından yaralı şekilde çıkarılarak Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, yolcu gemisinin alt kısmında çalışan ve ve patlama sonrası kaybolan işçi Yılmaz Demir için ise bir kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye AFAD, UMKE, İzmir Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri ile sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda Yılmaz Demir'in cansız bedenine ulaşıldı. Yılmaz Demir’in cansız bedeli gemiden çıkartılarak Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Durumu ağır olan O.T.'nin ise Aliağa Devlet Hastanesinden Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Firmadan açıklama

Öte yandan, gemi sökümü yapan firmadan, söz konusu yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 16.00 sularında, firmamız bünyesindeki gemi söküm tesislerinde yaşanan elim olay hepimizi derinden üzmüştür. Sökülmek üzere tesisimiz de bulunan gemide henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple gerçekleşen patlama neticesinde 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçimiz de yaralanarak İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yanık ünitesinde tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili teknik ve adli inceleme devam ederken, firmamız yetkili makamlarla tam iş birliği içerisinde çalışmaktadır. Elim olayda hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır ve metanet, yaralı işçimiz için de acil şifalar dilerken; bizleri derinden yaralayan bu elim kazada hayatını kaybeden ve yaralanan işçi kardeşlerimizin ailelerinin her aşamada yanında olduğumuzu bildiririz. Kazayla ilgili gerekli araştırmalar tamamlandıktan sonra detaylı açıklama kamuoyuyla paylaşılacaktır." (İHA)