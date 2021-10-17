Aliağa'da gemi söküm tesisleri 5 yılda 241 bin 970 kilo asbest bertaraf etti

İzmir Aliağa'da 5 yılda 714 gemi sökümü yapıldı ve 241 bin 970 kilogram sağlığa zararlı asbest bertaraf edildi.

Aliağa Nemrut Körfezi’nde yaklaşık 380 bin metrekare arazi üzerinde 22 adet gemi söküm tesisi yer alıyor. Çevre örgütleri ve uzmanlar ise gemi sökümünün yarattığı çevre kirliliği ve işçi sağlığına yönelik oluşturduğu risklerin bölge için ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini vurguluyor. Tüm bunlara rağmen bölgeye söküm için iki yılda 13 gemi getirildi.

CHP İzmir Milletvekilli Tacettin Bayır’ın 5 Nisan’da Brezilya menşeili bir uçak gemisinin söküm işinin Aliağa’da yapılmasına ve bu işin çevresel etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum’a verdiği soru önergesinde Bakanlığın verdiği sayılar ilçenin adeta çöplüğe çevrildiğini gözler önüne serdiğini söyledi. Bakanlık, bölgede 5 yılda 714 gemi sökümü yapıldığını açıkladı.

Birgün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, Bakanlık bölgede gemi sökümlerinde kullanılan asbest ile ilgili de açıklama yaptı. Beş yılda 241 bin 970 kilogram sağlığa zararlı asbest, Bakanlığın lisanslandırmış tesislerinde bertaraf edildiğini belirti.

"Kesin kanserojen" tanımlamasında

Asbest ya da amyant, ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda kanserojen bir madde. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’nın (IARC) kanserojen maddeler listesinde “kesin kanserojen” tanımlaması ile 1. grupta yer alan asbest solunum yoluyla vücuda girdiğinde başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açıyor. Asbestli malzemeler binalarda yoğun olarak; katlar arası panellerde, kazan, boru, izolasyon ceketlerinde, asma tavan kaplamalarında, marleylerde, ısı-yangın yalıtım malzemelerinde bulunuyor. Bakanlık ayrıca, gemi geri dönüşümü konusunda faaliyet gösteren tesislerden 2016 yılında 2 tanesine, 2017 yılında 2 tesise su ve toprak kirliliği konusunda, 2018 yılında 4 tesise atik ve su konusunda, 2019 yılında 1 tesise hava konusunda, 2020 yılında ise 2 tesise atık konusunda idari para cezası kesildiğini ifade etti.