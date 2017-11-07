Ali Yıldırım:"Yönetim olarak hocamızın arkasındayız"

Ali Yıldırım basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yapıyor (1)

Yıldırım: \"Yönetim olarak hocamızın arkasındayız\"

\"Şu an için bir kadro dışı kararımız yok\"

Hakan TARHAN-Cüneyt CENGİZ, İstanbul DHA

Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım, Samandıra\'da basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Yıldırım, 3 gündür polemik haline gelen kadro dışı konusunda; \"Şu an için bir kadro dışı kararımız yok. Kadroyla ilgili kararı Aykut Kocaman verecek\" dedi. Ali Yıldırım ayrıca; \"Yönetim olarak hocamızın arkasındayız\" açıklaması da yaptı.

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