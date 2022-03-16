Ali Türkşen'in ertelenen hapis cezası, başka bir ceza nedeniyle açıklandı

Eski Sualtı Taarruz Komutanlığı (SAT) komandosu emekli Kurmay Albay Ali Türkşen'e, sosyal medya paylaşımı nedeniyle para cezası verildi. Türkşen hakkında, 2014 yılında kaleme aldığı bir yazısı gerekçe gösterilerek verilen ve bu ancak hükmün açıklanması geri bırakılan 5 aylık hapis cezası hapis cezası da, son ceza nedeniyle açıklandı.

Ergenekon ve Balyoz davalarında tutuklu olarak yargılanan ve beraat eden Ali Türkşen hakkında, sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek açılan davada karar açıklandı. Mahkeme Türkşen'i para cezasına çarptırdı.

Instagram hesabından paylaştığı video ile açıklama yapan Türkşen, “Çağlayan Adliyesi'ndeyim bugün. 2014 yılında çıkmaya yakın ben bir makale yazmıştım Odatv'de. Ona da askeri mahkeme 5 ay ceza vermişti, 5 yıl da ertelemişti hükmün açıklanmasını. Bu arada ben bir sosyal medya üzerinden başka bir şikâyet olduğu için ondan bir ceza aldım. O cezayı alınca bu devreye girdi” dedi.

"Mahkemenin yapacağı bir şey yok"

Cezanın onay süreci olduğunu belirten Türkşen, “Bugünkü aslında teknik bir şey, mahkemenin yapacağı bir şey yok. Sadece hükmü açıkladı. Yani 5 ay hapis cezası aldım şu anda. Daha onun onayı falan daha var. Ama iki tane hükmüm var artık” diye konuştu.

Türkşen, cezaya neden olan yazısının “Üzerinizdeki üniformayı sünnet kıyafeti mi zannettiniz” başlıklı yazı olduğunu, dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in şikayeti üzerine açılan davada ceza aldığını söyledi.