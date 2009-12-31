Ali Turan Galatasaray'da!

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Kayserispor Basın Sözcüsü Yücel Şahin, yaptığı açıklamada, sezon sonuna kadar mukavelesi olan Ali Turan'ın transferi konusunda Galatasaray ile anlaşma sağlandığını belirterek, şunları söyledi:





'Kayserispor, Galatasaray kulübü ile 125 bin avro ve A-2 takımından bir futbolcu karşılığında anlaşmıştır. Medyada görünenin aksine, asırlık kulübümüz olan Galatasaray, transferde uyulması gereken kanun ve etiğe tamamen uymuştur.Hassasiyetinden dolayı Galatasaray yönetimine teşekkür ederiz.'