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Spor

Ali Turan Galatasaray'da!

Kayserispor Basın Sözcüsü Yücel Şahin,yaptığı açıklamada,Ali Turan'ın transferi konusunda Galatasaray ile anlaşma sağlandığını bildirdi

31 Aralık 2009 02:00

T24 - Kayserispor'un, Ali Turan'ın transferi konusunda Galatasaray ile anlaştığı bildirildi.


Kayserispor Basın Sözcüsü Yücel Şahin, yaptığı açıklamada, sezon sonuna kadar mukavelesi olan Ali Turan'ın transferi konusunda Galatasaray ile anlaşma sağlandığını belirterek, şunları söyledi:


'Kayserispor, Galatasaray kulübü ile 125 bin avro ve A-2 takımından bir futbolcu karşılığında anlaşmıştır. Medyada görünenin aksine, asırlık kulübümüz olan Galatasaray, transferde uyulması gereken kanun ve etiğe tamamen uymuştur.Hassasiyetinden dolayı Galatasaray yönetimine teşekkür ederiz.'

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