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Politika

Ali Topuz: Cemil Çiçek'le görüştüm

CHP'li Ali Topuz, ''Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le görüştüm. Çözüm iradesini Genel Başkan'a aktardım'' dedi

06 Temmuz 2011 03:00

T24 - Yemin kriziyle ilgili Ankara'da kulis görüşmeleri sızmaya başladı. CHP eski milletvekillerinden Ali Topuz, Mcelis Başkanı Cemil Çiçek'le görüştüğünü ve çözüm konusunda umutlu olduğunu açıkladı.

NTV canlı yayınına katılan Topuz, 'Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le görüştüm. Çözüm iradesini Genel Başkan'a aktardım..' dedi.

Ali Topuz şöyle konuştu: “Karşılıklı bir takım sorumsuz açıklamalarla kışkırtıldı. Partimizden de bazı arkadaşlarımız ölçüsüz açıklamlar yaptı. Başbakan Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar da tahrik edici, bunalımı artırıcı oldu.”

Yemin edilmemesinin ardından yeni TBMM Başkanı Cemil Çiçek’le görüştüğünü söyleyen Topuz, “Cemil Çiçek, Anayasa çalışmalarını dikkate alarak, CHP’siz yeni bir Anayasa yapılamayacağını düşünerek her iki partiyi uzlaştırma konusunda aktif bir tavır alacağı izlenimini edindim” dedi.

Görüşmeyle ilgili Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu bilgilendiğini de ifade eden Ali Topuz “Kılıçdaroğlu’na Meclis Başkanı’nın düğümü çözecek bir anlayışta olduğunu ifade ettim. Kendisi bundan memnun oldu” diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Çiçek ile biraya geleceğini vurgulayan Topuz, şunları söyledi: “Meclis Başkanı’ndan gelen açıklama, Başbakan Erdoğan’ın düşüncesinin de yumşadığı anlamanı gelecektir. Krizin çözümü konusunda umutluyum."


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