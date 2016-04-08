Ali Tezel: Hastanelerden mutlaka fatura isteyin, acile başvuran hastalardan tek kuruş para alınamaz

Yeni Yüzyıl gazetesi yazarı Ali Tezel, acil servislerde acil hastalardan para istenemeyeceğini belirterek, "Acil servislere başvuran tüm hastaların ilk müracaatta acil hasta olarak değerlendirilerek acil servislere kabul edilmesi ve buna göre işlem yapılması esastır" dedi. "Ancak yapılan muayenesi sonucunda hekim değerlendirmesine göre yeşil alan muayenesi kapsamına girdiği belirlenen hastalar için 520.021 Kodu ile tanımlanan “Yeşil Alan Muayenesi” kodlama işleminin yapılması gerekmektedir" ifadelerini kullanan Tezel, "Bu kodlama işlemi, hastanın acil servisteki işlemleri tamamlandıktan sonra yapılmalıdır. Şikayet etmeden önce paranızı geri isteyin. Oğlunuza müdahale edilip serum ve iğne yapıldığından durumunuz yeşil alana değil acil olaya giriyor" diye yazdı.

Ali Tezel'in "Hastanelerden mutlaka fatura isteyin" başlığıyla (8 Nisan 2016) yayımlanan yazısı şöyle:

"Ali Bey, dün oğlum rahatsızlandı ve özel bir hastaneye acile götürdüm. Gözlem odasına aldılar ve serum bağlayıp iğne yaptılar. Sonra da “Ücretiniz 500 lira ama fatura istemezseniz 250 liraya olur” dediler.

Ben de 250 lira verdim. Şimdi de sizden acilden tek kuruş alınamayacağını öğrendim.Ben şimdi ne yapacağım? (İsmi saklı)

Sevgili okurum, acil servislerde acil hastalardan hiç kimse para isteyemez, tek bir kuruş bile alamaz. Ancak hekimin muayenesi sonucunda hastalığın acil olmadığına karar verilirse hastaya “Yeşil Alan” sistemi uygular ve para alırlar ama bu para hiçbir zaman 500 lira olmaz.



Hangi haller acil kapsamındadır?



Sağlık Bakanlığı’nın “Acil Sağlık Hizmetlerinde Yeşil Alan Uygulaması” konulu genelgesine göre;

1) Her ne boyutta olursa olsun travma vakaları,

2) Acil servis başvuruları sonrası hastaneye yatışı yapılan vakalar,

3) Tıbbi müdahale uygulanan vakalar,

4) Müşahede altına alınan vakalar,

5) Başka bir sağlık hizmet sunucusuna sevk edilen ya da başka bir sağlık hizmet sunucusundan sevkli gelen vakalar, acildir

Yeşil alan nedir?



Acile başvuran ve yukarıda sayılan haller dışında kalan olaylar acil değildir ve “Yeşil Alan” hastası sayılır. Acil servislere başvuran tüm hastaların ilk müracaatta acil hasta olarak değerlendirilerek acil servislere kabul edilmesi ve buna göre işlem yapılması esastır. Ancak yapılan muayenesi sonucunda hekim değerlendirmesine göre yeşil alan muayenesi kapsamına girdiği belirlenen hastalar için 520.021 Kodu ile tanımlanan “Yeşil Alan Muayenesi” kodlama işleminin yapılması gerekmektedir. Bu kodlama işlemi, hastanın acil servisteki işlemleri tamamlandıktan sonra yapılmalıdır Şikayet etmeden önce paranızı geri isteyin Oğlunuza müdahale edilip serum ve iğne yapıldığından durumunuz yeşil alana değil acil olaya giriyor.



Normalde sizden tek bir kuruş bile para almaması gereken hastane, sizden para alabilmek ve fatura vermemek adına sizi kandırmış. Bu durumda

1- Belgesiz (Faturasız) para alıp vergi kaçırdığı için Maliye’ye alo 178’e şikayet edebilirsiniz.



2- Alo SGK’ya 170’e telefonla ve SGK’ya dilekçe verebilirsiniz.

3- İl Sağlık Müdürlüğüne şikayet edebilirsiniz. Ancak önce bu durumu anlatıp hastaneden paranızı geri talep edin, göreceksiniz geri vereceklerdir.

Ne zaman emekli olurum?

55 yaşında emeklisiniz Sayın Tezel, sigorta başlangıcım 11/1998. Doğum tarihim 01/05/1966, prim 7330. Prim borcunu tamamladığı halde sigortalılık süresinin tamamlanması için gereken 2 yıllık sürede prim ödemesine devam gerekir mi? Emeklilik için hangi şartlar gerekiyor? (Seniha Ertop) Seniha Hanım, verdiğiniz bilgilere göre 55 yaşında emekli olmayı cebinize koymuşsunuz. Bundan sonra çalışsanız da çalışmasanız da 01.05.2021 günü emekli olacaksınız.



Kadın 43 yaşında emekli olur Ali Bey, 10.05.1969 doğumluyum, 20.06.1986’dan SSK’lıyım ne zaman emekli olurum? (Bilge Kılıç) Sayın okurum, verdiğiniz bilgileri olan kişi kadın ise 43 yaşında en az 5 bin 150 gün sayısı ile erkek ise 49 yaşında en az 5 bin 300 gün sayısı ile emekli olabileceği gibi kadın ise 58 yaşında, erkek ise 60 yaşında 3 bin 600 gün ile de emekli olabilir.