Ali Tezel 'FETÖ' gözaltısı için eski eşini suçladı: Husumetim var, iftira attı

Ali Tezel dün sabah saatlerinde Cihangir’deki evinden gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen Tezel’in, 2010 yılında boşandığı 23 yıllık eşi Meryem Kumanova’nın şikâyetiyle gözaltına alındığı belirtildi. Tezel’e Bank Asya ve firari 'FETÖ' yöneticisi Hidayet Karaca’yla ilgili sorular yöneltildi. Karaca’yla emeklilik için kalan süresini hesaplamak için görüştüğünü söyleyen Ali Tezel, Bank Asya’yaya bir günlüğüne para yatırdığını belirtti. Ali Tezel 6 saat sonra serbest bırakıldı.

Ali Tezel şunları söylediği belirtildi:

“Eski eşim boşanmayı içine sığdıramamışki, bu sebeple beni FETÖ’cülükle suçlayan bir dilekçe vermiş. Sabah uyurken yataktan aldılar. Nazik davrandılar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum polislere. Eşim iftira yaptı, hukuki sürecin ardından, eşim hakkında da suç duyurunda bulunmayı düşüneceğim.”

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