T24- Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel CHP 'ye katıldı. Tezel, ilk açıklamasında Türkiye'nin sol bir iktidara ihtiyacı olduğunu söyledi.



Türkiye'nin sol bir iktidara ihtiyacı olduğunu belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, bundan sonra CHP'li olarak emekçilerin refah seviyesinin artması için çaba göstereceğini söyledi.



Ali Tezel'e CHP rozetini takan İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, emekli maaşlarında yapılan zammı hatırlatarak hükümeti eleştirdi.



Şimşek, geçen yıla göre yoksulluk sınırının 376 lira artığını, ancak emekli zammının 60 lirada kaldığını vurguladı.



