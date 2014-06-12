Ali Taran üçüncü kez evlilik yolunda mı?

Daha önce başından iki evlilik geçen ve geçtiğimiz yıl ani bir şekilde evlenip boşandığı Ayşe Özyılmazel’den sonra hayatına kimseyi almayan ünlü reklamcı Ali Taran, bir süredir Doğuş Radyo Projeler Müdürü Beyza Karaoğlan ile aşk yaşıyor.

Sabah'ın haberine göre, ünlü reklamcı Ali Taran, sonunda mutluluğu buldu. Daha önce başından iki evlilik geçen Taran'ın; yaklaşık dört aydır, Doğuş Radyo Projeler Müdürü Beyza Karaoğlan'la birlikte olduğu öğrenildi. Ali Taran ile Beyza Karaoğlan'ı, Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in tanıştırdığı söyleniyor. Suden, birbirlerine çok uygun olduklarını düşündüğü ikiliyi, bir arkadaş ortamında bir araya getirmiş.

Yaş farkı 20

Aralarında 20 yaş fark bulunan Taran ile Karaoğlan'ın çok iyi anlaştıkları söyleniyor. Sık sık birlikte fotoğraflanan ikilinin yakın zamanda evlenmeyi planladığı iddia ediliyor.