Ali Taran ve Ayşe Özyılmazel evlendi

T24- Ünlü reklamcı Ali Taran ile şarkıcı ve köşe yazarı Ayşe Özyılmazel Bodrum'da düzenlenen törenle evlendi.



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Bodrum’a bağlı Göltürkbükü beldesindeki bir villada düzenlenen düğün töreninde Ali Taran ve Ayşe Özyılmazel çiftinin nikah şahitliğini spor yazarı Hıncal Uluç ile Necati Akpınar yaptı.

Düğün törenine Kıvanç Tatlıtuğ, Yalın, Murat Boz gibi ünlü isimlerin de aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.

Davetlileri Özyılmazel'in babası sanatçı Neco karşıladı. Düğün töreni sırasında villanın kapısına gelen çift, gazetecilere kısa süreli görüntü verdi.

Sabah saatlerinden itibaren düğün töreninin yapılacağı villanın önünde bekleyen yaklaşık 30 gazeteciye yiyecek ve içecek ikramı yapıldı.





