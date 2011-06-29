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Ali Taran ile Ayşe Özyılmazel evleniyor

Taran’ın Ayşe Özyılmazel ile evlenmek için müracaatını yaptığı öğrenildi...

29 Haziran 2011 03:00

T24 - Ünlü reklamcı Ali Taran’ın 1 Temmuz’da evlenmek için Bodrum Belediyesi’ne resmi başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. DP’li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon "Sayın Taran nikah işlemleri için bize başvurdu kendisine tarih verdik. Arzu ederlerse nikahlarını ben de kıyabilirim" dedi.

Kısa bir süre önce 54 yaşındaki eşi Selma Taran’dan boşanan ve adı Hülya Avşar ile aşk dedikodusuna karışan ünlü reklamcı Ali Taran’ın 1 Temmuz Cuma günü Bodrum’da bir arkadaşına ait villada sanatçı Ayşe Özyılmazel ile evlenmek için Bodrum Nüfus Dairesi ile Bodrum Belediyesi’nde resmi işlemleri başlattığı öğrenildi. 

ayşe özyılmazel

Taran dün nüfus ideresine bugün de Bodrum Belediyesi’ne giderek Belediye Başkanı DP’li Mehmet Kocadon ve nikah memuru ile görüştü. Gerekli resmi evrakları veren Taran ve Ayşe Özyılmazel’in kır düğünü ile dünya evine girecekleri belirtildi.

Başkan Kocadon "Ali Taran müracaat ettiğinde evleneceği kişinin Hülya Avşar olup olmadığını sorduk "hayır’ dedi. Arzu ederlerse nikahlarını ben de kıyabilirim" dedi.

Taran’ın Ayşe Özyılmazel ile evlenmek için müracaatını yaptığı öğrenildi.



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