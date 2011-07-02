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Yaşam

ALİ TARAN İLE AYŞE ÖZYILMAZEL EVLENDİ BODRUM (A.A)

02 Temmuz 2011 01:58

-ALİ TARAN İLE AYŞE ÖZYILMAZEL EVLENDİ BODRUM (A.A) - 01.07.2011 - Ünlü reklamcı Ali Taran ile şarkıcı ve köşe yazarı Ayşe Özyılmazel Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen törenle evlendi.  İlçeye bağlı Göltürkbükü beldesindeki bir villada düzenlenen düğün töreninde çiftin nikah şahitliğini spor yazarı Hıncal Uluç ile Necati Akpınar yaptı.  Düğün törenine Kıvanç Tatlıtuğ, Yalın, Murat Boz gibi ünlü isimlerin de aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı. Davetlileri Özyılmazel'in babası sanatçı Neco karşıladı. Düğün töreni sırasında villanın kapısına gelen çift, gazetecilere kısa süreli görüntü verdi. Sabah saatlerinden itibaren düğün töreninin yapılacağı villanın önünde bekleyen yaklaşık 30 gazeteciye yiyecek ve içecek ikramı yapıldı.

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