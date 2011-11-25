Ali Taran: Hayatımın en zor ölüm ilanıydı

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'Şov yapma derdimiz yok'

'Hep çocuklarım için'

'Annem hep benimle'



'Onlar dostum değil'



'Yalnız ve üzgündü'

Reklamcı Ali Taran’ın eski eşi Selma Ann Desmond, önceki gece tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düştü. “Eski eşinin cenazesini sahipsiz bıraktı” şeklinde haberler çıkan Ali Taran, dün Etiler’deki ofisinde basın toplantısı düzenledi. Hürriyet'in haberine göre, üzgün olduğu görülen Taran, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken zaman zaman gözleri doldu ve duraksamak zorunda kaldı. Taran, ardından şu açıklamayı yaptı:“Sizlerin karşısına çıkıp da şov yapmak, savunmak derdimiz yok. Şu an oğlumlayım. Onun annesi, benim de yıllarca hayatımı paylaştığım insan, dün Hakk’a yürüdü. Allah rahmet eylesin. Şu noktada hepinizin bildiği, yapılması gereken işler var. Bu işlerle uğraşıyoruz. Kuzey de yanıma geldi, yalnız kalmasını istemedik. ‘Herşey güzel olacak’ derken, şu anda Zincirlikuyu Gasilhanesi’nde. Ben görmedim ama ‘sahipsiz kaldı’ diye altyazı çıktığını söylediler. Bunun böyle olmayacağını söylemek için buradayız. Oğlumun ve oğlumun anneannesinin isteğiyle, cuma günü defnedilmesini istemişler. O yüzden bir bekleme içindeyiz” dedi.İzmir’de toprağa verilmesi planlanan Selma Ann Desmond’un cenazesi, oğlu Kuzey’in isteği üzerine bugün Levent Camii’nde kılınacak cuma namazının ardından Ulus Mezarlığı’na defnedilecek.Her zaman oğlu Kuzey’in yanında olduğunu ifade eden Ali Taran, şöyle konuştu:“Benim bir kızım da var, bir eşim de. Zaten hayata bakışım öyle. Hep ‘onlar için’ diye bakmışım. Dört beş aydır yazılanları okumadım. Duyduklarıma istinaden sizinle konuşuyorum. Hesap vermek şeklinde algılanmasın. Oğlum da Amerika’dan izne geldi, iyi ki gelmiş. Sizden bir ricam var, magazinsel sorular sormayın. Cevap vermek istemem.”Eşinin ölüm haberinin ardından kendi internet sayfasında ölüm ilanı yayınlayan Ali Taran, “Şimdiye kadar birçok ölüm ilanı hazırlamıştım. Hayatımın en zor ilanını hazırladım, hayatımın en zor ilanını verdim” diye konuştu.Basın toplantısında babasını yalnız bırakmayan Kuzey Taran, annesinin acı çekmeden öldüğünü söyledi. Kuzey Taran, şunları söyledi: “Son iki günde ağırlaştı. Son günlerini daha çok acı çekmeden geçirdiğine eminim. Hakk’ın rahmetine kavuştu. Oğul olarak yapabileceğimin en iyisini yaptım. Ağır olmasına rağmen, ben uyuduktan sonra yanıma gelip, hasta olduğunu belli etmemeye çalıştı. Aynı gayreti gösterdi ama buraya kadarmış. Çok üzgünüm, kabullenmek zorundayım. Babamın yanında mı tek mi kalacağım, karar vermedim. Annem üniversite mezunu olmamı istediği için, beni nasıl görmek istediğini bildiğim için, önce okulumu bitireceğim. Hep iyi bir iş sahibi olmamı istedi. Onun istediği gibi olmaya çalışacağım. O hep benimle. Elimden geldiğince onu mutlu edeceğim. Bu kadar...” dedi.Ali Taran, basın toplantısının sonunda gazetecilerin, “Cenaze evine Acun Ilıcalı ve Gökhan Şükür geldi. Dostlarınız sizi yalnız bırakmadı” sözlerine, “Onlar benim dostlarım değil. Bir zamanlar öyleydiler ama artık değiller” diye cevap verdi.“Böyle Bir Şey Var mı” programına telefonla katılan Selma Ann Desmond’un yakın arkadaşı Ayşe Tolga, “10 gün önce çok iyiydi. Ali Taran konusunu hiç konuşmadık. Maddi problemleri vardı onlar canını sıkıyordu. İlaçlarını alamıyordu. Yapayalnızdı ve üzgündü” dedi.