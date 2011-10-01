Ali Taran ‘Eski eşime her ay 20 bin TL ödüyorum’

T24 - Reklamcı Ali Taran, eski eşi Selma Ann Desmond’un “Ali benim ölmemi istiyor” açıklamasına isyan etti.





Vatan gazetesinde yer alan habere göre, kanser tedavisi gören Selma Ann Desmond, facebook’taki sayfasında eski eşi Ali Taran’ın kendisini maddi olarak zor durumda bıraktığını söyleyerek “İlaçlarım için gerekli parayı ödemiyor. İyileşmeye çalışıyorum o beni hasta ediyor. İlaçlar olmadan nasıl iyileşeceğim” diye yazdı.

Ali Taran eski eşi Selma Ann Desmond’unbu iddiasına avukatı aracılığıyla şu yanıtı verdi: “Medyada yer alan bu haber asılsızdır. T.C. Bakırköy Aile Mahkemesi Hakimliği tarafından 2011/539 Esas-2011/511 Karar numası ile verilen ve “aylık 20.000 TL yoksulluk nafakasının davacıdan alınıp davalıya verilmesine” ayrıca “Tarafların anlaşmaları gereğince davalının içinde bulunduğu sağlık sorunları devam ettiği hayat boyunca, davalının özel sigorta şirketiyle halen devam etmekte olan sağlık sigortasını her yıl yenilemesine, sigorta kapsamı dışında kalan söz konusu sağlık sorunu ile ilgili harcamalarını davacının karşılayacağının karara dercine ” diye açıklanan karar doğrultusunda, müvekkilim karardan doğan yasal sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmektedir.







