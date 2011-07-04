Ali Taran: Eşim, karım, sevgilim, helalim, al sana 4 karı birden

T24- Kendisinden 28 yaş küçük şarkıcı ve yazar Ayşe Özyılmazel'le ilişkisi çok tartışılan Ali Taran, cuma günü Bodrum'da yaptıklarını düğünün ardından hakkındaki ağır eleştirilere Twitter'da yanıt verdi. Taran, "Esim, karim, sevgilim, helalim. Al sana 4 kari birden" dedi.

Kanserli eşi Selma Taran'dan ayrıldıktan kısa süre sonra kendisinden 28 yaş küçük Ayşe Özyılmazel'le evlenen reklamcı Ali Taran en çok konuşulan adam konumunda.

Özel hayatıyla hiç gündeme gelmemişken magazin dünyasının 1 numaralı gündem maddesi olan Taran hakkındaki ağır eleştirilere Twitter'da yanıt verdi.

İşte Taran'ın bu sabah itibarıyla yazdıkları;

- Kedi dunyayi ciger gorur, insan insani insan. Kedi cigeri, yer insan insani! (Akademi yillarimdan cok sevdigim bir kitaptan Ters Horoz 1971)

- Yanlis yapacak kadar imansiz, inancsiz, sahipsiz degilim. Ama sen konuya iliskin fikrini soyle tabii. Haset illetinden arinabilsen canimi ye

- Ozel hayatimiza saygi gostermenizi beklemiyorum. Beklemekten nefret ederim.

- Alemin agzi torba degil ki buzesin diyorlar. Bazilarinin agzi zaten 'buzuk' ben ne ugrasacagim.

- Bilmediklerinle bana gelme. Zaten de adresimi bilmezsin.

- Birileri sevinecek, birileri uzulecek. Ama ben uzulurken yoksun, sevinirken de yok ol.

- Allah demeye korkuyorsan, tanri dersin. Hadi Allah demeyi ogren de gel.

- Kimseye cevap yazmiyorum kizgin da degilim inanin. Burasi twitter, herkes istedigini yazacak tabii. Hep yasamak olur mu bazen de oleceksin.

- Olmeden olunuz dusturuyla yasamayi ogrendim 17 yil once, hamdolsun.

- Bir buyugumun tembihi: Mudahale etmeyiniz! (Bakin siz de deneyin nasil rahat edeceksiniz.)



- Esim, karim, sevgilim, helalim. Al sana 4 kari birden. Siz de deneyin, buyuk mutluluk. Tecrube konusuyor!