Ali Taran benim ölmemi mi istiyor?

T24 - Ali Taran'ın eski eşi Selma Ann Desmond, "İlaçlarım için gerekli parayı ödemiyor. Bu nasıl bir beladır. Ben iyileşmeye calışıyorum o beni hasta etmek için elinden geleni yaptı, yapmaya devam ediyor" dedi.



Habertürk'ün haberine göre; Ayşe Özyılmazel ile evlenen Ali Taran'ın 24 yıllık eski eşi Selma Ann Desmond ilginç açıklamalarda bulundu.



İşte o açıklama :



Şok geçiriyorum. İlaçlarım için gerekli parayı ödemiyor. Bu nasıl bir beladır. Ben iyileşmeye çalışıyorum o beni hasta etmek için elinden geleni yaptı, yapmaya devam ediyor. İlaçlar olmadan nasıl iyileşeceğim.



Yıllar önce hediye edilmiş mallarım var. Kendisininde birden fazla malı vardır. Mahkeme kararıyla her türlü ilaç giderlerimi ödemekle sorumlu. Bu tavırı alarak benim ölmemi istediğini düşünüyorum. İtirazı olan var mı? Sesiz kalmak, alttan almak, artık salaklık derecesine giriyor.





