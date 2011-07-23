Ali Sunal'la Gökçe Bahadır evlendi

T24

Ağladılar

Kemal Sunal’ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Ali Sunal (34), üç yıldır birlikte olduğu, Yaprak Dökümü’nün Leyla’sı Gökçe Bahadır’la (30) dün öğlen Bodrum Yolcu Limanı’ndaki Cafe Port’ta düzenlenen nikâh töreniyle dünya evine girdi. Gelinin şahitliğini Göksel Kortay ve Oya Başar, damadınkini ise kardeşi Ezo Sunal yaptı. Gökçe Bahadır, nikâh memurunun sorusuna “Evet” cevabını verdikten sonra Ali Sunal’ın ayağına bastı. Nikâh memuru, evlilik cüzdanını Bahadır’a verdi. Düğüne Pınar Altuğ-Yağmur Atacan, Özgür Ozan, Ceyda Düvenci, Tarık Ünlüoğlu, Sinan Tuzcu-Dolunay Soysert, Suna Keskin gibi ünlü isimler de katıldı. Mutlulukları yüzlerinden okunan Bahadır ve Sunal, törenin ardından konuklarıyla birlikte feribotla Yunanistan’ın Kos Adası’na gitti. Çiftin bu akşam Yunanistan’ın Leros Adası’nda ailelerinin ve yakın dostlarının katılacağı bir kutlama yemeği düzenleyeceği öğrenildi.Nikâhın kıyılmasının ardından tören alanında duygusal anlar yaşandı. Ali Sunal, annesi Gül Sunal’ı kucakladı. Gökçe Bahadır da gözyaşlarına hakim olamadı.