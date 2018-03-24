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Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade evlendi

Çift dün akşam Beşiktaş'taki Swissotel'de nikah masasına oturdu

24 Mart 2018 13:42

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, bir süredir birlikte olduğu avukat Nazlı Kurbanzade ile evlendi.

Çift dün akşam Beşiktaş'taki Swissotel'de nikah masasına oturdu. Düğüne “Güldür Güldür” ekibi tam kadro katıldı.

Swissotel’deki düğünde Ali Sunal’ın nikah şahitliğini Özlem Cankurtaran ile Necati Akpınar, gelin Nazlı Kurbanzade’nin şahitliğini ise Gül Kabaktepe ve Muhammed Sirus Leki yaptı.

Evliliğe ‘Evet’ diyen Ali Sunal - Nazlı Kurbanzade’yi; anne Gül Sunal, kız kardeşi Ezo Sunal, Kurbanzade’nin ailesi, Erol Evgin, Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal gibi ünlüler yalnız bırakmadı.Çift balayını Dubai’de yapacak.

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