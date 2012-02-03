Ali Sunal isyan etti

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Begüm Çelikkol'un HaberTürk'te yer alan haberi şöyle: Ali Sunal ve Gökçe Bahadır'ın boşanma haberleri pek çok kişinin dikkatini çekti. Ali Sunal, yaptığı ilk açıklamada, "Dört senemi geçirdiğim Gökçe Bahadır ile evliliğimizi yürütmeye çalıştık ancak süreç sonunda anlaşarak ayrılma kararı aldık. Bu süreç ikimizin arasındaki anlaşmazlıklara bağlıdır" demişti.Önce Tuzla'daki evinde bir başkasıylayken eşi tarafından yakalandığı söylenen Sunal, yaptığı açıklamalara rağmen dedikoduların kesilmemesi üzerine isyan bayrağını çekti.Sunal, "Hakkımda çıkan haberleri ciddiye almayanlara teşekkür ederim, ciddiye alıp inananların ruh sağlığından şüphe ederim" derken, "Hakarete varacak sözler yazanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı haber veririm" şeklinde bir açıklamada bulundu.Sunal geçtiğimiz günlerde de "Böyle saçma, böyle kırıcı haberlerin yazılması hem beni hem de ailemi üzdü. Biz boşanma kararı almışız, boşanmak için mahkemeye gidiyoruz, evet... Ama herkes ayrılabilir. Bu tarz çirkin yakıştırmalar hoş değil" demişti.