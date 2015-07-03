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Ali Sunal, babasıyla olan fotoğrafını paylaştı; Sen gideli...

'O kadar büyük bir sevgi ve özlemle her an seni anıyoruz ki inşallah görüyorsundur bu fazlasıyla hakettiğin sevgiyi'

03 Temmuz 2015 13:04

Türkiye'nin gülen yüzü Kemal Sunal'ın aramızdan ayrılışının üzerinden 15 yıl geçti. Oğlu Ali Sunal, babasının anısına İnstagram'da bir fotoğraf paylaştı. 

Ali Sunal, babasıyla çekilen bu çocukluk fotoğrafına "15 yıl oldu sen gideli. Ama hâlâ insanların yüzlerinden gülümsemeyi eksik etmiyorsun hâlâ senle mutlu oluyorlar ve hiç gitmemişsin gibi sahip çıkıyor yaşatıyor unutmuyor unutturmuyor sevenlerin seni sanki hiç gitmemişsin gibi. Arkanda kocaman bir aile bıraktın bize. O kadar büyük bir sevgi ve özlemle her an seni anıyoruz ki inşallah görüyorsundur bu fazlasıyla hakettiğin sevgiyi. Çok seviyoruz çok özlüyoruz canım babam" notunu ekledi. 

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