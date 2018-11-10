Ali Sofuoğlu'ndan dünya üçüncülüğü

MADRİD (DHA) - İspanya\'da devam eden 24\'üncü Dünya Karate Şampiyonası\'nda Ali Sofuoğlu ferdi kata dalında dünya üçüncüsü oldu. Sofuoğlu bu başarısıyla, büyükler kategorisinde Türkiye\'ye şampiyona tarihinde ferdi kata dalında ilk madalyayı getiren isim olmayı başardı.

İspanya\'nın başkenti Madrid\'de düzenlenen 24\'üncü Dünya Karate Şampiyonası\'nın beşinci gün akşam seansında Türkiye adına tarihi bir başarı geldi. Ferdi kata dalında yarışan Ali Sofuoğlu, dünya üçüncülüğü için 2010 ve 2012 dünya şampiyonu, 2014 ve 2016 dünya üçüncüsü olan Venezuelalı Antonio Diaz ile karşılaştı. Bu yıl iki kez mağlup ettiği rakibi karşısında bir kez daha 5-0\'lık skorla galip gelen milli katacı, bronz madalya kazanarak kariyerinde de bir ilki yaşadı.

Son iki yılın Avrupa ikincisi Ali Sofuoğlu, Büyükler Dünya Karate Şampiyonası tarihinde ferdi kata dalında kazanılan ilk madalyanın da altına imzasını attı.

FOTOĞRAFLI