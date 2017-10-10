Ali Serim:Dövizdeki parite artışı geçicidir

İstanbul (DHA) - FİN-AS Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, strateji ve finans uzmanı Ali Serim, ABD ve Türkiye\'nin karşılıklı olarak vize kısıtlaması sonrasında doların yükselmesine ilişkin \"Türkiye ekonomisi için uzun süreli bir zayıflık söz konusu değil dolayısıyla dövizdeki parite artışı geçicidir\" dedi.

ABD\'nin vize kısıtlaması kararını çok yanlış bulduğunu söyleyen Serim, \"Bir NATO üyesi ve diğer üyelerin müttefiki olan ülkemiz Sudan, Yemen veya İran ile bir tutulamaz. Kıbrıs Harekatı sonrasında bile bu kadar sert ve doğrudan vatandaşlarımızı hedef alan bir uygulama ile karşılaşılmamıştı. İlk defa doğrudan işadamımız, öğrencimiz, hastamız mağdur durumda. İki ülke arasında köklü bir ilişki var. Eminim bu hatadan hızla dönülecektir. Ben durumun uzun süreceğini düşünmüyorum\" diye konuştu.

\"GEÇİCİ BİR DURUM\"

Yaşanan gerginlik ile doların değer kazanmasının tamamen siyasi ve psikolojik olduğunu dile getiren Serim, \"Vatandaşlarımız doları yıllardan beri malum bir yatırım aracı olarak görmekteler. Bol miktarda oluşan dolar talebi paritenin değişmesine sebep oldu ve dolar değer kazanırken Türk Lirası değer kaybetti. Ama dikkat edilmesi gereken konu oluşan talebin vize işlemlerinin dondurulmasıyla oluşan sentetik bir talep olması. Geçici bir durum. Türkiye ekonomisinde bu durumu uzun süreli veya makul kılacak bir zayıflık yok\" açıklamalarında bulundu.

\"TÜRKİYE SARSILMAYACAK BİR KÜTLEYE SAHİP\"

Büyük ve kurumsal yatırımcılar için doların bu seviyesinin rekor olmadığını vurgulayan Serim şunları söyledi:

\"2017 yılının Ocak ayının başında paritenin 4 lirayı geçip geçmeyeceği tartışılmıyor muydu? UBS 2017 yıl sonu tahmini için karamsar tutumuyla 4 lira derken Deutsche Bank 3,9 lirayı işaret ediyordu. Mayıs ayında Standard Chartered Bank Kıdemli Ekonomisti Philippe Dauba-Pantanacce doların 4 TL\'ye yükselebileceğinden bahsetmiyor muydu? Dolayısıyla zaten büyük yatırımcılarca projeksiyonlar paritenin artmasına yönelik yaptılar. Diğer taraftan da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı Beklenti Anketi sonuçlarına göre 2017 sonu dolar beklentisi 3.6323 TL\'ye gerilemişti. Benim tahminime göre parite geri çekilme trendine siyasilerce yapılacak aklıselim açıklamalarla girecektir. Diplomasinin devreye girmesi doların ateşini düşürecektir. Sene sonu kuru için 3,6-3,7 seviyelerinde olan tahminimi gelişmeleri de göz önünde bulundurmama rağmen revize etmeye ihtiyaç duymuyorum. G20 ülkesi Türkiye, Üreten Türkiye, büyük ve genç nüfusuyla tüketen Türkiye ekonomik olarak geldiği noktada siyasi gerilimlerden yara alsa da sarsılmayacak bir kütleye sahiptir.\"

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