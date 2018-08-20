Ali Serim: Yapısal reformların tam zamanıdır

İSTANBUL, (DHA)- Fin-as Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, Strateji ve Finans Uzmanı Ali Serim, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ortamı değerlendirerek, acil hayata geçirilmesi gereken yapısal reformlar olduğunu belirtti. Serim, “Şimdi yapısal reformların tam zamanıdır” dedi.

Son günlerde ciddi bir ekonomik savaş ile karşı karşıya kaldığımızı ifade eden Serim, “Bu savaş bir süre daha sürecek gibi gözüküyor. Ne yazık ki ABD müttefiki olan NATO üyesi Türkiye\'ye çok yanlış bir tavır takınmış durumda. Ülkemize karşı yapılan ekonomik saldırılara mütekabiliyet çerçevesinde karşılık verir, piyasaları koruyucu tedbirleri hızla alırken bir yandan da yapısal reformları derhal uygulamaya almalıyız. Dünyayı şaşırtmak ve yapısal reformları gündemimizin birinci maddesi yapmanın tam da zamanı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“TİCARETİN DOLAR HARİCİ PARA BİRİMLERİYLE YAPILABİLİYOR OLMASI ÇOK ÖNEMLİ”

İhracatın önemli bir kısmının Avrupa Birliği ve ABD ile yapıldığını ve bu durumun bizi ABD doları ve euro’ya bağımlı yaptığını dile getiren Ali Serim, “Çin ve Rusya\'ya ihracatımızın arttırılması çok önemli. Çin\'e mal satmak zor. Ama Rusya ve periferisindeki ülkeler önemli pazarlar olabilir. Sattığımız bin liralık malın 500 liralık kısmını doğuya satıyor hale gelmemiz gerekli. Bu ticareti ABD doları harici para birimleriyle yapabiliyor olmamızın tesis edilmesi çok önemli. Son günlerde yaşadığımız dalgalanmalar bu durumun aciliyetini gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.

“ÖZEL ŞİRKETLERİN DOLAR BORCU AZALTILMALI”

Özel şirketlerin dolar borcunun azaltılması gerektiğinin önemini vurgulayan Serim, yapısal reformların şoklara daha dayanıklı hale gelmemiz için yapılacak düzenlemeler olduğunu ve bu reformlarla üretimin artacağını söyledi. Serim, şunları söyledi:

“Yapılacak refomlar ile üretim, üretkenlik, yatırım ve istihdam artar. Rekabet koşulları iyileştirilebilir. Uzun zaman alsa da zamanı gelmiştir. Eğitim sisteminin güncel ve teknolojik trendlere uygun hale getirilmesi, Fen Liseleri\'nin yaygınlaştırılması ve ülkemizin teknoloji geliştiren bir ülke olması için atak yapılması bence gereklidir. Çalışanların yüzde 70\'i okulda öğrendiklerini çalışırken kullanmıyorlar. Bu duruma müdahale etmek gerekiyor. Büyümenin ithalata bağımlı halden kurtarılması yapısal reformların olmazsa olmazlarındandır. Mali disiplin konusunda son 16 yılda çok iyi bir performans sergilense de daha da sıkılaşmalıdır. Özel şirketlerin ABD doları borcunun azaltılması önemlidir. Özgürlüklerle ilgili ülkemiz hakkında dünyada yapılan negatif yayınların önüne geçilmelidir. Ülkemizin imajı özgürlükler ülkesi imajı ile paralel hale nasıl getirilir? Üzerine çalışılmalı ve gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. Kişilerin özgürlüklerinin devlet güvencesine alınmasında iletişimin daha iyi yapılması gerekiyor. Hukuk Sisteminin hızla standartlarının iyileştirilmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik ve Sağlık Reformu\'nun yapılması da başlı başına büyük önem taşımaktadır. Kıdem tazminatları konusu çözümlenmelidir. İş gücü piyasasına yeni yaklaşımlarla bakmak gerekiyor. Vergi Reformu çok önemli ve üzerine büyük çalışmalar yapılmış durumda. Enerji harcamalarının daha az maliyetli olması için yapılması gerekenlerin bir an önce uygulamaya koyulması gereklidir. Sektörel reformlar, yapısal reformlar kapsamında konuşulan konulardandır. Ülkemizin yeni, sağlıklı, sürdürülebilir ve cari açık üretmeden büyümesi yapısal reform sürecinden kaynaklanacaktır. İş aleminin önünden engellerin kaldırılması ve girişimciliğin desteklenmesi önemlidir. Girişim Sermayesi ve Melek Yatırımcılık modelleri güçlendirilmelidir. Parlak fikirler kolayca hayata geçirilebilmelidir. Uzun yıllardan beri üzerine büyük emekler verilmiş olan İstanbul Finans Merkezi Projesi de acilen hayata geçirilmelidir.

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