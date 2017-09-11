İSTANBUL (DHA) - ENERJİ sektörünün geleceği ve Türkiye\'ye getirileriyle ilgili yazılı açıklamalarda bulunan Fin-As Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, strateji ve finans uzmanı Ali Serim, \"Türkiye’nin geleceği enerji alanında yapılacak hizmetlerle şekillenecek\" dedi.

“Ülkemiz ekonomisinin geleceğini şekillendirecek başlıca sektör enerji sektörüdür, dolayısıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ülke geleceğinde tartışılmaz büyük bir önemi mevcuttur” diyen Ali Serim,

uluslararası boru hatlarının kesişme noktası olan Türkiye\'nin enerji boru hattı dendiğinde dünyanın en önemli coğrafyasında olduğunu ve bunun kamuoyu tarafından gayet iyi bilinmesi gerektiğini söyledi.

Serim, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Doğalgaz boru hatları medya tarafından sıklıkla haberlere konu olmaktadır zira önemli yatırımlar ve mega projeler ardı ardına bu alanda sıralanmaktadır. Ülkemiz, dünya petrol rezervlerinin büyük bir bölümünün yer aldığı Orta Doğu ve Hazar bölgelerinin hemen yanı başında yer almaktadır. Bölgede var olan enerji kaynaklarını dünya pazarlarına taşıyacak olan enerji koridorunun temeli BTC ve SCP Boru Hattı Projeleri ile atılmıştır. Türkiye coğrafyamızın enerjisinin vanası konumundadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu konuda önemli projeler geliştirme faatliyeti içinde performansı en yüksek bakanlıkların başında gelmektedir. Adeta gelecek vizyonumuzu daha ilerilere taşıyan bir gayretin bayraktarlığını bu bakanlık yapmaktadır.”

“YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KONUSUNU EĞİTİM MÜFREDATINA ALINMALI”

“Milyar dolarlık yatırımlar kadar kamuoyunun dikkatini çekmese de mütevazı olmasına rağmen eşit derecede önemli projelerde bakanlık tarafından geliştirilmektedir\" diyen Serim açıklamasına şöyle devam etti:

\"Bunun somut örneklerinden bir tanesi geçen ay açıklansa da medyada gerekli ilgiyi görmedi. Bakan Albayrak, Ankara’daki Eryaman Cezeri Yeşil Teknoloji Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi\'nin dünyada örnek gösterilebilecek okullardan birisi olduğunu vurgulayarak, \'Bunun sayısını da inşallah artıracağız. Ekolojik denge, yenilenebilir kaynaklar açısından çok farklı teknolojileri, daha ortaöğretim düzeyinde gençlerimizin eğitim almasıyla farkındalık ve altyapısını geliştirmesi noktasında da rol model bir okul\' şeklinde açıklamalarda bulundu. Yenilenebilir enerji kaynakları üzerine ortaöğrenim düzeyinde eğitim muazzam önemli bir vizyondur. Bu alanda eğitim yatırımları yapmak kadar geleceği etkileyebilecek ikinci bir örnek bulmakta zorlanıyorum. Bu noktada özel sektör de aktif rol alabilir. Türkiye’de özel sektörün bu tür meslek lisesi yatırımları yapmasının önünü açmak gerekli.\"

“YENİLENEBİLİR ENERJİ DÜNYANIN GELECEĞİDİR”

Yenilenebilir enerjinin dünyanın geleceği ve kaderi olduğunu söyleyen Serim, konuşmasını şöyle noktaladı:

\"Dünya, yenilenebilir enerjiyi ana enerji kaynağı yapmak yönünde büyük bir gayret içerisinde. Örneğin Almanya Enerji ve Su Endüstrileri Birliği hesaplamalarına göre Almanya’nın geçen yıl elektirik üretimi 648, 2 milyar kilovat-saat (kWh) olarak gerçekleşirken yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 30 oldu. İthalat- ihracat rakamlarının eklenmesi sonrasında yenilenebilir enerjinin ülkenin elektrik tüketimindeki payı ise yüzde 32,3 oldu. İsveç ve Costa Rica gibi ülkeler neredeyse elektrik üretiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor. İskoçya’da hane elektrik üretiminin tamamı şimdiden rüzgardan karşılanabiliyor bile. Danimarka 2050 yılında fosil yakıtlarını sıfır seviyesine getirmiş olacak. 2016 yılı sonu itibariyle Türkiye’de yenilenebilir enerjide toplam kurulu güç 34.2 GW oldu ve bu alanda yatırımlar büyük bir hızla artış göstermetedir. Bu trende insan kaynağı yetiştirmek çok önemlidir. Bu hususun gözden kaçırılması ve bu atılan önemli adımın fark edilmesi çok ama çok mühimdir.\"

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