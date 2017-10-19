Ali Serim "Bölgemizdeki gerilim ve çatışmalara rağmen Türkiye’ye yatırım hala cazip"

İstanbul, 19 Ekim (DHA) - Fin-As Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, strateji ve finans uzmanı Ali Serim, Türkiye’ye yapılacak yatırımların \" Bölgemizdeki gerilim ve çatışmalara rağmen hala cazip\" olduğunu söyledi.

Alınan ekonomik kararların verilere olumlu yansıdığını belirten Serim, \"Yapılan açıklamalardan görüldüğü üzere ülkemizin büyüme oranı tahminleri iyileştiriliyor\" dedi ve ekledi:

\"Bu trende Dünya Bankası’da uydu; ekonomik büyüme karamsarları haksız çıkardı. Alınan ekonomik kararların faydalı olduğu verilere yansımaya başladı. Ben yılın başında 2017’de yüzde 5.0’lik büyümeyi geçeceğiz diye açıklama yapmıştım. O zaman beni ciddiye almayanlar şimdi pişman oldu. Katar 20 milyarlık bir yatırımı ülkemize 2018 yılında yapacağını açıkladı. Bunun gibi büyük yatırımların arkası da gelecek gibi gözüküyor.\"

\"Pazar risklere rağmen hala çekici\"

Pazar büyüklüğünün bölgesel risklere rağmen çok çekici olduğunu dile getiren Serim şöyle konuştu:

\"Bu noktada çok önemli bir gelişme oldu; Suudi enerji devi ARAMCO uzun süreden beri üzerinde konuşulan halka arzı 2018 yılı içinde tamamlanacağını açıkladı. Peki bu açıklama bizi neden ilgilendiriyor? Her ne kadar büyük halka arzlar için dünya piyasalarının uygun olmadığını yazıp çizenler çok sayıda olsa da, dün Suudi Arabistan Petrol Bakanı Khalid Al-Falih işlemin 2018 yılı içinde yapılacağını tekrar ilan etti. Büyük Çinli yatırımcıların ilgisi biliniyor. Şirkete 2 trilyon dolar değer biçiliyor. Planlandığı gibi yüzde 5’i halka arz olduğunda şirketin kasasına 100 milyar dolar girecek. Bu tutardan hatırı sayılır bir miktarın Türkiye Ekonomisine yatırım olarak geleceği bazı uzmanlarca ifade ediliyor. Almanya, Hollanda ve İspanya merkezli şirketlerin yatırımlarında artış olduğunu görüyoruz. Pazar’ın büyüklüğü bölgesel risklere rağmen çok çekici.\"

Türkiye\'nin dikkat çeken olumlu gelişmelere imza attığını vurgulayan Serim, şöyle devam etti:

\"Türkiye piyasası, 60 milyondan fazla internet abonesi, 80 milyona yakın cep telefonu abone sayısı, 60 milyona yaklaşan kredi kartı kullanıcısı, 200 milyona yaklaşan hava yolu yolcusu sayısı ve 25 milyonu aşan turist sayısı ile iştah kabartıyor. Yapısal reformlar konusunda iyi gelişmeler oldukça ve bölgesel riskler daha iyi yönetildikleri sürece yatırımcı iştahı da daha da farkedilir hale gelecektir. Dünya sivil havacılığı yüzde 5 civarında, Türk havacılığı ise her yıl yüzde 15 büyüyor. Türkiye, dikkat çeken olumlu gelişmelere imza atıyor; performansı da Çin ile mukayese ediliyor. Marriott Grubu, Türkiye’de yatırımları artıracağını, İzmire yakın zaman içinde büyük bir yatırım yapacağını açıkladı. Türkiye\'ye doğrudan yatırımlar bu yılın ilk sekiz ayında 2016\'nın aynı dönemine göre yüzde 28.8 artarak yaklaşık 4.9 milyar dolara boş yere ulaşmadı... Üstelik bu yatırımların yüzde 79\'unu Avrupalılar gerçekleştirdi. Finans, sigorta, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi, bilgi ve iletişim, ulaştırma ve depolama, toptan ve perakende, kauçuk ve plastik ürünleri imalatı, inşaat, kimya ve madencilik ise 100 milyon doların üzerinde doğrudan yatırım alan sektörler oldu.

Asıl olarak dev yatırımlar, ülke tarihimizi olumlu yönde etkileyecek yatırımlar, ülkemizde hukuk sisteminin AB standartlarına ulaştırılmasıyla daha hızlı gelecek. Gelmekte olan yatırımlar rehavete sebep olmamalı ve yapısal reformlar gün kaybetmeden yapılmalıdır.\"

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