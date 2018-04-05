T24 LogoT24 Logo
Spor

Ali Şen'in eşi Bente Şen son yolculuğuna uğurlandı

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Ali Şen'in eşi Bente Şen son yolculuğuna uğurlandı

05 Nisan 2018 21:16

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Ali Şen\'in eşi Bente Şen son yolculuğuna uğurlandı. Şen, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yummuştu. 
Dün akşam hayata gözlerini yuman Bente Şen bugün Levent Camii\'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı\'nda defnedildi. Cenaze törenine; spor, siyaset ve sanat camiasından birçok isim katıldı. Cenaze töreninde; Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, Galatasaray\'ın eski başkanlarından Faruk Süren, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Mustafa Denizli, Mesut Yılmaz ve Emel Sayın gibi isimler de yer aldı.
MESUT YILMAZ: \"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM\"
Eski Başbakan Mesut Yılmaz, \"Ali Şen, vefalı bir insan, iyi bir dosttur. Onun eşini kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duydum. Kendisine, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum\" dedi.
FİKRET ORMAN: \"ALLAH ÇOCUKLARINA, TORUNLARINA UZUN ÖMÜRLER VERSİN\"
Cenaze törenine katılan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise \"Allah çocuklarına, torunlarına uzun ömürler versin. Tüm ailesine başsağlığı diliyorum\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Cenaze töreninden detaylar
- Ali Şen\'in cenaze aracının başında beklemesi
- Cenaze namazı
- Genel detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Olgucan KALKANKulübüAliBenteLevent CamiiZincirlikuyu MezarlığıCenazeTürkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu Galatasaray SportifBaşkan Vekili Abdurrahim Albayrak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24