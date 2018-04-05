Ali Şen'in eşi Benta Şen yaşamını yitirdi

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen'in eşi Benta Şen vefat etti. 71 yaşındaki Benta Şen, bir süredir tedavi görüyordu. Ancak kötü haber akşam saatlerinde geldi ve Ali Şen'in 55 yıllık hayat arkadaşı hayata gözlerini yumdu.



Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Levent Camii'nden kaldırılacak. Sevenlerine ve Şen ailesine başsağlığı dileriz.

Ben Şen kimdir?

Benta Şen, 1944 yılında Danimarka'da doğdu. Ali Şen ile Bente Şen 1963 yılında dünya evine girdi ve 4 çocuk sahibi oldu. Benta Şen Kopenhag'a bağlı Rödovre semtinde yaşayan varlıklı bir mobilyacının kızıydı.

Fenerbahçe'den başsağlığı mesajı

Acı haberin duyulmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de vefat ve başsağlığı mesajı yayınlandı.



İşte kulüpten yapılan açıklama:



"Kulübümüzün eski Başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Ali Şen'in değerli eşi, Genel Kurul Üyemiz Sayın Metin Şen'in ve Adnan Şen'in kıymetli anneleri Sayın Benta Şen'in bu akşam saatlerinde vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.



Merhume Sayın Benta Şen’in cenazesi, 05/04/2018 Perşembe günü Levent Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.



Merhume Sayın Benta Şen'e Allah’tan rahmet, başta Sayın Ali Şen, Sayın Metin Şen, Sayın Adnan Şen ve Şen Ailesi olmak üzere merhumenin tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz."