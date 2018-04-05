T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti

Ozan URAL-Ertan KILIÇ / İstanbul,(DHA) FENERBAHÇE Kulübü eski başkanlarından Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti

05 Nisan 2018 03:39

Ozan URAL-Ertan KILIÇ / İstanbul,(DHA) FENERBAHÇE Kulübü eski başkanlarından Ali Şen\'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti. Beşiktaş Fulya\'da bulunan özel hastanede bir süredir tedavi gören Benta Şen\'in akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayı öğrenen Şen  ailesinin yakınları hastaneye akın etti. 

FENERBAHÇE KULÜBÜNÜDEN AÇIKLAMA...
Fenerbahçe Kulübü\'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, \"Kulübümüzün eski Başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Ali Şen\'in değerli eşi, Genel Kurul Üyemiz Sayın Metin Şen\'in ve Adnan Şen\'in kıymetli anneleri Sayın Benta Şen\'in bu akşam saatlerinde vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Sayın Benta Şen\'in cenazesi, 05/04/2018 Perşembe günü Levent Camii\'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir. Merhume Sayın Benta Şen\'e Allah\'tan rahmet, başta Sayın Ali Şen, Sayın Metin Şen, Sayın Adnan Şen ve Şen Ailesi olmak üzere merhumenin tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.\" denildi.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ozan URALErtan KILIÇFENERBAHÇE KulübüAliBentaOlayıKULÜBÜNÜDEN AÇIKLAMAFenerbahçe KulübüBaşkanlarından Yüksek Divan KuruluSayın AliGenel KurulSayın MetinAdnanSayın BentaMerhume Sayın BentaPerşembeLevent

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24