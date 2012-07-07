Ali Şen'in Bodrum'daki villasına hırsız girdi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aralarında çok sayıda ünlü isme ait 30 villaya giren hırsızlar, para, mücevher ve çok sayıda değerli eşya çaldı. Evinin soyulmasına isyan eden Ali Şen, "Villalar çok iyi korunuyor. Organizasyon olmadan bunu yapmaları güç" dedi.



Bodrum'un gözde turizm beldesi Yalıkavak'ta son 3 gün içinde aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Ali Şen, Gaziantep Spor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl ve Kuveyt Emiri El Sabah'ın oğlunun da bulunduğu pek çok ünlü isme ait farklı yerlerdeki 30 kadar villaya hırsız girdi.

Hırsızlar, Fenerbahçe Spor Kulubü eski Başkanı Şen'in villasından içinde yaklaşık 4 bin dolar para bulunan kasa ile Fenerbahçe'nin 100'üncü Kuruluş yıldönümüne özel olarak 18 karat altın ve safir kristalden yapılan bir kol saati çaldı.



'Manevi değeri çok büyük saatim çalındı'



Villasına hırsız girmesinin şokunu yaşadığını belirten Ali Şen, "Hırsızların bunu bir organizasyon yapmadan başarmaları çok güç. Bu villalar çok iyi korunuyor ve güvenlik kameraları var. Kuveyt Emiri’nin oğlunun villasına giren iki üç kişi ellerinde bıçaklar ve zincirlerle kameralara yansımış. Bu ne cürettir. İçeriden yardım olmadan bu tür hırsızlıklar mümkün değil. Konuştuğumuz yetkililer, Bodrum tarihinde böyle bir hırsızlık görülmediğini söylediler. Herkes büyük şokta. Fenerbahçe ve benim için manevi değeri çok büyük olan saatimi çalındı. O saati hiçbir yerde satamazlar. Bu nedenle hemen geri getirsinler. " dedi.

Villaların sahipleri ise, jandarmaya şikayetçi oldu.

Jandarma, hırsızlık yapılan villaların güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızların 8 ayrı araçla gelen 30 kişilik bir çete olduğu ihtimali üzerinde durulduğunu belirterek, bölgede çalışma başlattı.