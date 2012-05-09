Ali Şen biletini aldı, uzaya gidiyor

Ali Şen, roketle yapılacak uzay yolculuğu için Ahu Aysal’dan sonra bilet alan ikinci Türk oldu. Şen,1 saatlik yolculuk için 95 bin doları gözden çıkardı.

Fenerbahçe’nin eski Başkanı Ali Şen, 95 bin dolar verip 2014’ten itibaren roketle yapılacak uzay yolculuğu için Ahu Aysal’dan sonra bilet alan ikinci Türk oldu Hollanda merkezli Space Expedition Curaçao (SXC) adlı şirketinin 2014 yılından itibaren başlatacağı uzay yolculuğunda Türkiye'den ilk bileti Les Ottomans Oteli’nin sahibi Ahu Aysal alırken, ikinci bileti Fenerbahçe’nin eski Başkanı Ali Şen kaptı. Türkiye satış temsilciliğini VIP Turizm’in üstlendiği uzay yolculuğu için 95 bin dolarlık fiyatı gözden çıkaran Ali Şen, SCX Lynx Uzay Roketiyle uzayın yolunu tutacak resmi astronot olacak.

'Müthiş bir deneyim'

Roketle uzaya çıkmanın kendisi için müthiş bir deneyim olacağını belirten Ali Şen, “Karayipler’den kalkacağız ve 1 dakika içerisinde ses duvarını aşacağımız bir yüksekliğe ulaşacağız. Dünyayı tenis topu büyüklüğünde olarak görebileceğimiz bir noktaya geleceğiz. Bu uçuşun her şeyiyle farklı bir deneyim olacağını düşünüyorum. Gezi için astronot eğitimi alacağımı söylediler. Şimdi bunun için hazırlıklar yapacağız” dedi. 2014 yılındaki yolculuk öncesinde ilk etapta sağlık testlerinden geçecek Şen, testlerin sonuçlarının olumlu çıkması halinde eğitim için şirketin merkezi olan Hollanda'nın yolunu tutacak.

Uçuş öncesinde son olarak 'Final Traning' astronot programına ve uçuş sonrası ödül törenine katılacak Şen, 95 bin dolarlık fiyata dahil olarak Karayipler’deki Curaçao'da 3 gece lüks bir otelde konaklayacak. Uzay yolculuğu toplam 1 saat sürecek Şen, 6 dakika boyunca en zirve noktada uzayı izleyebilecek.

'Yapmadığım bir tek bu çılgınlık kalmıştı'

Uzay yolculuğu hakkında konuşan Ali Şen, “Daha önce köpekbalıklarının bulunduğu denize daldım, birçok farklı heyecanlı şeyler yapma şansım oldu. Ancak hayatımda yapmadığım bir bu çılgınlık kalmıştı. Şimdi bunu gerçekleştireceğim için çok mutlu ve heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.