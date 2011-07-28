-ALİ ŞEN: BAŞKANLIĞA TALİP DEĞİLİM İSTANBUL (A.A) - 28.07.2011 - Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Ali Şen, sarı-lacivertli kulüpte başkanlığa talip olduğu yönünde medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ali Şen, Fenerbahçeli taraftar sitesi ''www.antu.com'' adresli web sitesinde yer alan açıklamasında, kendisinin en zor yıllarda ve şartlarda bu görevleri yerine getirdiğini ve asla başkanlığa talip olmadığını ifade etti. Şen'in açıklaması şöyle: ''Bugün bazı gazetelerde 'Ali Şen başkanlığa göz kırptı' veya 'Ali Şen başkanlığa talip' gibi haberler okudum. Herkes bilir ki, Ali Şen'in bir niyeti, arzusu varsa, yan yollara sapmadan fikrini açıkça söyler. Ben kulüpte görevlerimi yaptım. Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı da yönetim kurulu da görevdedir. Gün başkan arama ya da yönetim kurulu üyeliği arama günü değildir. Gün, tüm Fenerbahçelilerin bütünlüğünü bozmama günüdür. Her Fenerbahçelinin elinden ne geliyorsa kulübe yardım etme günüdür. Taraftarlar arasında ve tüm Fenerbahçelilerin kulübe hizmet yönünde fikir ayrılığına düşmesi, kulübümüze derin yaralar açar.''