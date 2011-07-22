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ALİ ŞEN, AZİZ YILDIRIM'I ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A)

22 Temmuz 2011 16:21

-ALİ ŞEN, AZİZ YILDIRIM'I ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 22.07.2011 - Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı Metris Cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Metris Cezaevinden çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret ettiğini belirterek, şunları söyledi: ''Kendisini gayet iyi ve moralli gördüm. Bunların gelip geçici olduğunu konuştuk. Cezaevi müdürü dahil herkes inanılmaz yardımsever. Herkes elini uzatıyor. Bütün Fenerbahçelilerin şunu bilmesini istiyorum, herkes sakin olmalı, başkan emin ellerde, sağlığı da iyi.'' Bir gazetecinin taraftar isterse tekrar başkanlığa geçip geçmeyeceğini sorması üzerine Şen, ''Ben görevimi doldurmuşum, miyadım dolmuş, yok öyle bir şey. Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı ve yönetim kurulu üyeleri var. 3 Temmuzdan beri hiç beyanat vermedim, konuşmadım. Fakat her Fenerbahçeli gibi içimizin cız ettiği ortadadır. Bu kulübe hizmet etmiş, hayatı bu kulüpte geçmiş insanlar Fenerbahçe için elinden geleni yapmalıdır. Bugün başkanı ziyaret ettiğimde şunu gördüm, bütün Fenerbahçelilerin içi rahat etsin, başkan sıhhatli ve moralli'' dedi. Bu arada, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Abdullah Kiğılı, Yasemin Merçil ve Hüseyin Ersan Topbaş, Metris Cezaevine geldi. Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticilerinden Kıvanç Oktay da Metris Cezaevinde yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapmadan ayrıldı.

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