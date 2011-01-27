Ali Saydam'ın imza günü Akmerkez'de yapılacak

T24 - Ali Saydam'ın "Eş ve Müşteri Nasıl Kaybedilir" isimli ikinci kitabının imza günü 29 Ocak Çarşamba günü Remzi Kitabevi Akmerkez Şubesi'nde düzenlenecek.

Ali Saydam'ın ikinci kitabının geliri Bersay İletişim Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Burs Fonu'na bağışlanacak.

“Kimin kimi yöneteceği, ilişkilerdeki 7 ölümcül günah, aşk ve nefret arasındaki ince çizgi, kâğıt üzerinde kalmayan tavsiyeler, ilişkinin bir numaralı düşmanı, şikâyetler ve krizler, dinlememek, ısrarın dozu” gibi bir çok soruna “Eş ve Müşteri Nasıl Kaybedilir” kitabında cevap arıyor.

Ali Saydam'ın Remzi Kitabevi'nde düzenlenecek imza günü saat 15.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.



