T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Ali Saydam'ın imza günü Akmerkez'de yapılacak

Ali Saydam'ın "Eş ve Müşteri Nasıl Kaybedilir" isimli ikinci kitabının imza günü 29 Ocak Çarşamba günü Remzi Kitabevi Akmerkez Şubesi'nde düzenlenecek.

27 Ocak 2011 02:00

T24 - Ali Saydam'ın "Eş ve Müşteri Nasıl Kaybedilir" isimli ikinci kitabının imza günü 29 Ocak Çarşamba günü Remzi Kitabevi Akmerkez Şubesi'nde düzenlenecek.

Ali Saydam'ın ikinci kitabının geliri Bersay İletişim Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Burs Fonu'na bağışlanacak.

“Kimin kimi yöneteceği, ilişkilerdeki 7 ölümcül günah, aşk ve nefret arasındaki ince çizgi, kâğıt üzerinde kalmayan tavsiyeler, ilişkinin bir numaralı düşmanı, şikâyetler ve krizler, dinlememek, ısrarın dozu” gibi bir çok soruna  “Eş ve Müşteri Nasıl Kaybedilir” kitabında cevap arıyor.

Ali Saydam'ın Remzi Kitabevi'nde düzenlenecek imza günü saat 15.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24