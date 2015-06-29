Ali Şan'ın Erdoğan'lı iftar fotoğrafı sosyal medyada tartışmaya yol açtı

Türkücü Ali Şan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Ensar Vakfı'nın düzenlediği iftar programından paylaştığı bir fotoğraf tartışma konusu oldu. Alişan, iftar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede yer aldığı bir fotoğrafı "Sn Cumhurbaşkanımız'la Ensar Vakfı iftar yemegınde..." notu ile kişisel Instagram hesabından paylaştı. Alişan'ın paylaşımı sonrası bazı takipçileri Alişan'a tepki gösterirken bazı kullanıcılar ise Ali Şan' destekledi.

Ali Şan'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım şöyle: