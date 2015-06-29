T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ali Şan'ın Erdoğan'lı iftar fotoğrafı sosyal medyada tartışmaya yol açtı

Ali Şan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan yayınladı

29 Haziran 2015 10:29

Türkücü Ali ŞanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Ensar Vakfı'nın düzenlediği iftar programından paylaştığı bir fotoğraf tartışma konusu oldu. Alişan, iftar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede yer aldığı bir fotoğrafı "Sn Cumhurbaşkanımız'la Ensar Vakfı iftar yemegınde..." notu ile kişisel Instagram hesabından paylaştı. Alişan'ın paylaşımı sonrası bazı takipçileri Alişan'a tepki gösterirken bazı kullanıcılar ise Ali Şan' destekledi.

Ali Şan'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

ETİKETLER

ali şanerdoğanfotoğrafiftareleştiridesteksosyal medyaintsagram

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24