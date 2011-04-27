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Yaşam

ALİ SAMİ YEN'İN YIKIMINDA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI İSTANBUL (A.A)

27 Nisan 2011 20:06

-ALİ SAMİ YEN'İN YIKIMINDA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI İSTANBUL (A.A) - 27.04.2011 - Ali Sami Yen Stadı'nın yıkım çalışmaları nedeniyle Mecidiyeköy Meydanı Yan Yol ve D-100 Karayolu, Cuma gününden itibaren 3 gün süreyle kısmen trafiğe kapatılacak. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Ali Sami Yen Stadı'nın yıkımı nedeniyle Mecidiyeköy Meydanı Yan Yol (D-100 altı Ali Sami Yen Stadı tarafı) Boğaziçi Köprüsü istikameti, 29 Nisan Cuma günü saat 23.00'ten 2 Mayıs Pazartesi günü saat 04.00'e kadar trafiğe kapalı olacak. Ayrıca 30 Nisan Cumartesi günü 02.00–06.00 saatleri arasında D-100 Mecidiyeköy Viyadüğü Boğaziçi Köprüsü istikametindeki sağ şerit trafiğe kapatılacak.

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