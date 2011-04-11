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Spor

Ali Sami Yen'in yıkımına başlandı

Galatasaray Futbol Takımı'nın yıllarca ev sahipliğini yapan Ali Sami Yen Stadı'nın yıkım işlemine başlandı.

11 Nisan 2011 03:00

T24 - Galatasaray Futbol Takımı'nın yıllarca ev sahipliğini yapan Ali Sami Yen Stadı'nın yıkım işlemine başlandı.

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Ali Sami Yen'de yıkım başladı / 5

Türk Telekom Arena'nın hizmete girmesinin ardından Galatasaray'ın boşalttığı ve daha sonra iç kısımlarının söküldüğü Ali Sami Yen Stadı'nda tribünlerin yıkılma sürecine geçildi.

Ali Sami Yen Stadı'na giren iş makineleri, tribünlerin yıkım işlemine start verdi.


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