Ali Sami Yen'in yıkımına başlandı

<strong><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik"><strong>T24</strong></span> - Galatasaray Futbol Takımı'nın yıllarca ev sahipliğini yapan Ali Sami Yen Stadı'nın yıkım işlemine başlandı.</strong><br /><br /><a rel="nofollow" class="editor" href="/haberdetay/121730.aspx" target="_blank"><u>Aslan, Ali Sami Yen'e galibiyetle veda etti</u></a><br /><br /><a rel="nofollow" class="editor" href="/ali-sami-yenin-yerine-1-milyar-dolarlik-3-kule-yapilacak/haber/136452.aspx" target="_blank"><u>Ali Sami Yen'in yerine 1 milyar dolarlık 3 kule yapılacak</u></a><br /><br /><img alt="Ali Sami Yen'de yıkım başladı / 5" src="http://imggaleri.hurriyet.com.tr/LiveImages/Spor%20Foto/079/Ali%20Sami%20Yen'de%20y%C4%B1k%C4%B1m%20ba%C5%9Flad%C4%B1/A11153239.jpg" /><br /><br />Türk Telekom Arena'nın hizmete girmesinin ardından Galatasaray'ın boşalttığı ve daha sonra iç kısımlarının söküldüğü Ali Sami Yen Stadı'nda tribünlerin yıkılma sürecine geçildi.<br /><br />Ali Sami Yen Stadı'na giren iş makineleri, tribünlerin yıkım işlemine start verdi.<br /><br /><br />