Ali Sami Yen’in anmasında kupa gerilimi

Galatasaray’ın kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 61. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Şampiyonluk kupasının mezarlığa getirilmesine kızan kulübün Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk, kupayı geri göndertti.



Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk, yönetim kurulu üyeleri Semih Haznedaroğlu, Mehmet Cibara, Sedat Doğan, kulüp sportif koordinatörü Bülent Tulun ve basketbol şube koordinatörü Murat Özyer'le birlikte, bazı üyeler katıldı.

Anma töreninde konuşma yapan Adnan Öztürk, Ali Sami Yen ve arkadaşlarının ilk günkü heyecanlarını ve ilkelerini kendilerinin bugün de canı gönülden yaşamaya, yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

''Galatasaray sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Bu yaşam tarzını da, Türk sporunun geldiği nokta itibariyle çok detaya girmeden özetlersek, Ali Sami Yen başkanımız ve arkadaşları, tüm büyüklerimiz, bizlere fırsatçı değil akılcı, küstah değil saygılı, cüretkar değil cesur olmayı öğrettiler. Biz bunları öğrendik, bizden sonrakilere bunları öğreteceğiz. Bir kez daha kendilerini rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.''

Öztürk'ün konuşmasının ardından, Ali Sami Yen'in mezarı başında dualar okundu.



Kupa gerilimi



Ali Sami Yen'in anma töreni öncesinde, Galatasaray'ın geride kalan sezonda kazandığı Spor Toto Süper Lig şampiyonluk kupası Feriköy Mezarlığı'na getirildi.

Bir görevli tarafından Ali Sami Yen'in mezarı başına getirilen kupayı gören Adnan Öztürk, bu duruma kızarken, ''Geri götürün. Bu kupadan zaten 18 tane kazandık. Eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsak, o kupayı getiririz'' ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk kupası daha sonra aynı görevli tarafından geri götürüldü.