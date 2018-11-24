Ali Şahin ve İrem Yaman'a büyük onur

Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Ali Şahin yılın teknik direktörü, İrem Yaman da yılın kadın sporcusu ödülüne layık görüldü.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde düzenlenen Grand Prix Finali'nin ardından, WT'nin 2018 gala programı gerçekleştirildi.
Gecede 2018'in en iyileri açıklanırken, ödüller sahiplerini buldu. Türkiye Tekvando Milli Takımı Teknik Direktörü Ali Şahin, en yüksek oyu alarak 2018 yılının dünyada en iyi teknik direktörü seçildi.
Bu yıl Avrupa şampiyonluğuna ulaşan, Rusya ile Tayvan grand prixlerinde altın madalya elde eden İrem Yaman da yılın en iyi kadın sporcusu ödülünü kazandı.
Yılın en prestijli ödülüne layık görülen Ali Şahin'in, "Ülkemizi her platformda en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Katıldığımız her şampiyonada düzenli olarak kürsüde yer alıyoruz. Bu emeklerimizin karşılığında böylesine değerli bir ödüle layık görülmek gurur verici" dedi.
Yılın en iyi kadın sporcusu seçilen İrem Yaman ise, "Özellikle son bir yıl içinde çok önemli başarılar elde ettim. Tarihe geçecek başarılara imza attım. Beni bu ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum. Başarılarımı devam ettirmek için çalışmaya devam edeceğim" açıklamasında bulundu.
Başardık! Dünya Tekvando Federasyonu tarafından "Yılın En Başarılı Kadın Sporcusu" ödülüne layık görüldüm. Ülkeme arka arkaya 8 altın madalya getirmenin gururunu yaşadığım bir seneyi, böyle anlamlı bir ödül ile taçlandırdığım için çok ama çok mutluyum. Bir sene boyunca, bu kadar yoğun bir tempoda çalışmak, ve her ay bir uluslararası turnuvaya katılmak inanın hiç kolay değildi. Ama dün gece sahnede ödülümü alırken bir şeyi daha da iyi anladım; başarının tadı uğrunda ödediğiniz bedellerin büyüklüğü ile doğru orantılı. Başarımda payı olan herkese; kulübüme, milli takımıma, antrenörlerime, sponsorlarıma çok teşekkür ederim. Hedeflerime, galibiyetlerim kadar mağlubiyetlerimden çıkardığım derslerden de güç alarak ilerliyorum. Bu zorlu yolda elimi asla bırakmayan ailem ve bana ışık tutan ekibim @possiblesft, hayattaki en büyük şansım. Sene boyunca benden desteğini esirgemeyen sizlere de minnettarım. Dualarınız, güzel sözleriniz ve bana olan inancınız ile daha da güçlendim. Dilerim, sporun her dalında altın madalyaları, bu ve benzeri ödülleri ülkemize daha sık getirebiliriz. Çünkü her şeyden önemlisi, bu başarıların her biri geleceğimiz olan çocuklar için çok büyük bir ilham kaynağı. Nice zaferlere.. #goldhunter