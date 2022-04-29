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Magazin

Ali Rıza Kubilay 'Aziz' dizisine katıldı

29 Nisan 2022 21:28

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Aziz' dizisinin kadrosuna ünlü bir isim dahil oldu. Başarılı oyuncu Ali Rıza Kubilay, hikayeye 'Feridun' karakteri ile katıldı

Show TV’nin başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar ve Fırat Tanış'ın yer aldığı dizisi "Aziz"in oyuncu kadrosuna Ali Rıza Kubilay dahil oldu. 

Ranini Tv'nin aktardığına göre, Kubilay, yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği dizide, Feridun karakterini canlandıracak. 

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği dizinin yönetmen koltuğunda Recai Karagöz oturuyor. Senaryosunu ise Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor.
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