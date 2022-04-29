Ali Rıza Kubilay 'Aziz' dizisine katıldı

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Aziz' dizisinin kadrosuna ünlü bir isim dahil oldu. Başarılı oyuncu Ali Rıza Kubilay, hikayeye 'Feridun' karakteri ile katıldı

Show TV’nin başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar ve Fırat Tanış'ın yer aldığı dizisi "Aziz"in oyuncu kadrosuna Ali Rıza Kubilay dahil oldu.

Ranini Tv'nin aktardığına göre, Kubilay, yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği dizide, Feridun karakterini canlandıracak.