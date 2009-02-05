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Kültür-Sanat

Ali Poyrazoğlu misafir oyuncu olarak destek verdi

Avusturya'daki Türkler film çevirdi. Ali Poyrazoğlu'nun da rol aldığı filmde işçi, ev hanımı ve öğrenciler de rol aldı.

05 Şubat 2009 02:00

Avusturya'daki Türkler film çevirdi. Ali Poyrazoğlu'nun da rol aldığı filmde işçi, ev hanımı ve öğrenciler de rol aldı.

Almanca ve Türkçe olarak hazırlanan `Meine Familie und ich - Ailem ve Ben' filminin konusunu Avusturya'da doğup büyüyen Türk gençlerinin aileleri ile olan sorunlar oluşturuyor. Filmde rol alan oyuncular ve aileleri biraraya gelerek başarılarını kutladı. Bu kutlamalara çok sayıda politikacı ve sinemasever de katıldı. Rejisörlüğünü Manuela Mylonas ve Ulaş Ak'ın yaptığı filmde misafir oyuncu olarak da ünlü tiyatrocu Ali Poyrazoğlu yer aldı. Oyunculardan Kader Eraslan Filmlerinin çok beğenildiğini belirterek ailelerden destek istedi. Diğer oyunculardan Bircan Batır ise, ``Ali Poyrazoğlu gibi bir duayen ile oynamak çok güzeldi. İnşallah bu tür filmlerin devamını çekeriz'' dedi.

Kulturverein MOTİF sorumlusu ve Türkçe öğretmeni Yener Polat ise bir ideali gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkçe ve Almanca alt yazılı film, Vorarlberg'de yaşayan Türk göçmen çocukları ve ailelerinin müşterek çalışmaları ile özenerek hazırlandı.

Kısa metrajlı 16 dakikalık filmde çocuklarına güçlü bir kişilik kazandırmak isteyen anne ve babalar, ne yapmaları gerektiğine dair çok basit pratik bilgiler ile ev ve ailede yaşanan hikayeleri konu ediyor. Filmi seyredenler çok beğendiklerini ifade ederken filmin sonunda sahneye çıkan amatör oyuncuları ayakta alkışladılar. Filmde rol alan oyunculara filmin DVD'leri hediye edildi.

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