Ali Poyrazoğlu: İfade özgürlüğü istiyorum, kuvvetler ayrılığı yeniden gündeme gelmeli

Oyuncu Ali Poyrazoğlu, gelecekten umutlu olduğunu söyleyerek, "Gelecekten en büyük beklentilerim arasında yazma, çizme, söyleme özgürlüğü var. İfade özgürlüğü istiyorum. Kuvvetler ayrılığının yeniden gündeme gelmesini istiyorum. Yeni kabinede bana en umut veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un pozitif tutumu oldu" dedi.

Poyrazoğlu, enerjisinin hiç tükenmediğini belirterek, "Bendeki içten gelen bir enerji. Bir de dedikoduyu severim. Güzeldir. Hazmettirir, ruhu hafifletir. Beyaz dedikodu ama bahsettiğim" dedi.

Poyrazoğlu, çok iyi yemek yaptığını belirterek, "Çok güzel ‘O...pu Mantısı’ yapıyorum. Halk arasındaki adı bu. Kibarlaştırmak için ‘Kötü Kadın Mantısı’ diyorum ben" diye konuştu.

Posta'dan Oya Çınar'a konuşan Poyrazoğlu'nun söyleşisinin ilgili bölümü şöyle:

Tiyatro zor bir dönemden geçiyor ama sizin sahneniz hep dolu. Neden sizce?

Ben alışkanlıklarının kurbanı olmayan biriyim. Herkes, her şey değişsin istiyor. Ama değişim seninle başlar. Benim oyunuma gelen herkes yenilenmiş, tazelenmiş olarak ayrılır sahnemden. Çünkü ben “İnsani olan hiçbir şey benim yabancım değildir” diyerek bugüne kadar kimsenin anlatmaya cesaret edemediği öyküleri anlatır çıkarım. Ben 35 yıldır starım ama star olmak da önemli değil. Hele şimdi YouTube çağında. Pıt diye star olur, sonra kaybolup gidersin. Marifet olan yıllara yayılabilmek.

72 yaşında olmak nasıl hissettiriyor?

Valla hiç düşünmüyorum, konuyla alakam yok. Bir sürü yeni projem var. Her gün altı yedi saat çalışıyorum. Spor yapıyorum. Dostlarımla iç içe, kahkaha dolu sohbetler yapıyorum. Yaşla başla uğraşacak vaktim yok.

İnsanın yaşam enerjisi hiç azalmaz mı zamanla?

Neden azalsın efendim? Bunlar ezbere bilgiler. Katılmıyorum. Ben 18 yaşında nelere heyecan duyuyorsam aynı şekilde o heyecanı taşıyorum. Benim hayat iştahım bitmez. En başta tiyatro sahnesine nasıl kalbim küt küt çıkıyorsam yine öyle çıkıyorum. Ha şunu da ekleyeyim, o enerjiyi korumak için de ağzıma bir yudum içki koymam. Yıllarca sahneye çıkarkan hiç alkol almadım. Bendeki içten gelen bir enerji. Bir de dedikoduyu severim. Güzeldir. Hazmettirir, ruhu hafifletir. Beyaz dedikodu ama bahsettiğim.

Gazete okuyor musunuz?

Gayet tabii. Gazeteler eve gelir, sabah kalkar kalkmaz derhal gazeteleri okurum. Televizyonda da haberleri mutlaka izlerim

Peki ne düşünüyorsunuz Türkiye hakkında?

Ekonomik çalkantı çok yıpratıcı. Pahalılık, işsizlik, eğitim konusundaki yamuklukların bir an evvel düzelmesi gerekiyor. Yeni kabinede bana en umut veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un pozitif tutumu oldu.

Sizin çocukluğunuzdaki Türkiye ile bugünkü Türkiye arasındaki fark ne?

Biz özgür çocuklardık. Çayırda çimende temiz hava soluyorduk. Ötekileştirme denen iğrenç hastalık yakamızda değildi. Herkesin yanındakini bağrına bastığı bir Türkiye’de yaşıyorduk. Devletin çocuklarıyla arasının iyi olduğu zamanlardı. Şimdi yeterince şefkatli değil, çok baskıcı bir şekilde büyütülüyor çocuklar. En çok duyduğum söz, “Aman çocuğum icat çıkarma!” Halbuki, “Aman çocuğum icat çıkar!” denmeli. Sorgulamadan, kurcalamadan yeni bilgiye nasıl ulaşabilirsin ki? Yine de gelecekten umutluyum, başka türlü yaşanmaz. Gelecekten en büyük beklentilerim arasında yazma, çizme, söyleme özgürlüğü var. İfade özgürlüğü istiyorum. Kuvvetler ayrılığının yeniden gündeme gelmesini istiyorum.

Baya iddialısınız yemek konusunda. En pratik yemek tarifiniz ne mesela?

Çok güzel ‘O...pu Mantısı’ yapıyorum. Halk arasındaki adı bu. Kibarlaştırmak için ‘Kötü Kadın Mantısı’ diyorum ben

Adı niye ‘Kötü Kadın Mantısı’?

Efendim, kadınlar gündüzleri günlerde, sürtmelerde, serserilikte oldukları için gerekince 10 dakikada hazırlanacak bir yemek lazım tabii. Eve geliyor, hızlıca hazırlıyor. Ama çok lezzetli. Parmak yedirir adama, O...pu mantısı. Tarifi de çok basit, hemen vereyim: Kıymalı sigara böreğini tepsiye diziyorsun. Üzerine et suyu gezdirip fırına veriyorsun. Bir güzel kızarıyor. Üstüne de sarımsaklı yoğurt dök. Allah Allah! Yemelere doyamazsın.

Çok pintiymişsiniz. Parayı gönül rahatlığıyla harcadığınız neler var?

Pintinin ötesinde, çingeneyim. Paranın çok zor kazanıldığı bir meslek yapıyorum. Bizim sektör en küçük krizde bile en önce etkilenir. Çok dikkatli harcaman lazım paranı. Ben başkalarının hayrına harcamayı tercih ediyorum. 70 tane çocuk okutuyorum. Sanat eserlerine de harcarım. Ama gidip de kişi başı 600 lira ödenen bir lokantaya oturmam. Kimse kusura bakmasın. Ya evde ya ucuz lokantalarda ya da arkadaş evinde yerim.