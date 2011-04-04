Ali Paşa Sarayı küllerinden doğuyor

T24 - Tarihi yarımada, Topkapı'dan sonra yeni bir saraya daha kavuşuyor. Sultan Abdülaziz tarafından 1865'te Balyan kardeşlere yaptırılan, 1911'de bir yangınla kül olan ve şu an yerinde otopark bulunan Ali Paşa Sarayı aslına uygun olarak tekrar inşa edilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir yangınla yok olan ve şu an yerinde otopark olan Ali Paşa Sarayı'nı tekrar İstanbul'a kazandırmak için kolları sıvadı.

Abdülaziz tarafından 1865'te, Çırağan Sarayı'nın da mimarları olan Agop ve Sarkis Balyan kardeşlere yaptırılan saray, daha sonraki yıllarda Abdülmecid'in büyük kızı Fatma Sultan'a ve 1887 yılında da Abdülaziz'in kızları Saliha ve Nazime Sultanlara tahsis edilmişti.

Beyazıt Mercan Yokuşu'ndaki tarihi yapı, 1911'de çıkan bir yangınla yok olunca kalıntıları da yıkılmış ve yerine otopark yapılmıştı. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan otoparkın tahliye edilmesinin ardından İstanbul, yeni bir saraya daha kavuşacak.

Akşam'ın haberine göre, hazırlanan saray projesine göre, yapının toplam alanı 11 bin 292 m2. Dor İnşaat Taahhüt Mimarlık İthalat ve İhracat Şirketi'nin ihaleyle aldığı 'Ali Paşa Sarayı Restitüsyon ve Rekonstrüksiyon Projesi', İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından da onaylandı. Projeye göre yapıya, yönetim binası fonksiyonu verildi. Bu fonksiyona göre yapı, hizmet ve kültürel olmak üzere büyükşehir belediyesi tarafından çok amaçlı olarak kullanılacak. Projeleri tamamlanan sarayın yapımı için, otoparkın tahliye davası sürüyor.

Genelkurmay binası olarak da kullanılmış

Abdülaziz tarafından 1865'te, Agop ve Sarkis Balyan kardeşlere yaptırıldığı bilinen saray, Ali Paşa'nın 1871 yılında ölümünün ardından satın alınarak kısa bir süre şeyhülislamlık olarak kullanılıp, daha sonra Abdülmecid'in büyük kızı Fatma Sultan'a ve 1887 yılında da Abdülaziz'in kızları Saliha ve Nazime Sultanlara tahsis edildi. Bir süre Mercan İdadisi ve Erkan-ı Harbiye (Genelkurmay) olarak kullanılan saray, 1911'de çıkan Mercan yangınında sadece kâgir duvarları kalacak şekilde yok oldu. Yapı, 1950-1955 yılları arasında belediye tarafından yıkıldı. 1958'de saraydan kalan bodrum katı üzerine Kapalıçarşı yangınında dükkânları yanan esnaflar için barakalar yaptırıldı. 1985'te konaktan geriye kalan bodrum katı ve duvarları ortadan kaldırılarak İstanbul Büyükşehir belediyesi tarafından katlı otopark inşa edildi.