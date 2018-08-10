Ali Palabıyık'ın yönettiği maçta Gent galip

İSTANBUL / DHA

FIFA kokartlı hakemlerimizden Ali Palabıyık, Polonya\'nın Jagiellonia Bialystok ile Belçika\'nın Gent takımları arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçını yönetti. Karşılaşma, konuk takım Gent\'in 1 - 0\'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Polonya\'nın Bialystok şehrindeki Miejski Stadyumu\'nda oynanan mücadelede Palabıyık\'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler oldu.

Gent, 85\'inci dakikada Jonathan David ile bulduğu golle maçı 1 - 0 kazandı.