Ali Palabıyık'ın ardından Bülent Yıldırım da dinlendirilecek!

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Akhisarspor-Fenerbahçe maçını yöneten ve Alper Potuk'a verdiği kırmızı kartla tartışılan hakem Bülent Yıldırım için 'dinlendirme' kararı verildi.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki yönetimiyle dinlendirilme kararı alınan Ali Palabıyık'ın ardından Merkez Hakem Kurulu, Bülent Yıldırım için de 1 ay dinlendirme kararı verdi.

Alper'in gördüğü kart eleştirildi

DHA’nın servis ettiği habere göre; Yıldırım’ın, Merkez Hakem Kurulu tarafından, Fenerbahçeli Alper’e çıkardığı kırmızı kartın hatalı bulunduğu ve eleştirildiği öğrenildi.

Bu nedenlerle gözlemci Sefer Altuntaş’ın raporları doğrultusunda kendisine hayal kırıklığı olarak başlıklandırılan 7.4 puan verileceği bildirildi. 45 yaşındaki hakem Yıldırım’ın ayrıca 4 ile 6 hafta arasında dinlendirileceği vurgulandı.